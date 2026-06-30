Schwerer Unfall im Norden: Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrer

Bei dem Unfall in Dithmarschen ist ein 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Das Motorrad liegt nach dem Unfall in Linden auf der Straße. Florian Sprenger

Schwerer Verkehrsunfall auf der L150 in Linden (Kreis Dithmarschen): Bei der Kollision eines Motorradfahrers mit einem Radfahrer ist am späten Montagabend eine Person lebensgefährlich verletzt worden.

Der Motorradfahrer war gegen 16.30 Uhr auf dem Holtweg in Richtung Süderheistedt unterwegs, als er mit einem Fahrradfahrer zusammenstieß, der die Straße aus Richtung des Ziegeleiwegs überquerte.

Das könnte Sie auch interessieren: Protest gegen Kürzungen bei Schulbegleitung in Hamburg

Bei dem schweren Zusammenstoß der beiden Zweiräder wurde das Fahrrad in drei Teile gerissen und umhergeschleudert. Der Motorradfahrer versuchte noch, die Kontrolle zu behalten, stürzte mit seiner Maschine jedoch mehr als hundert Meter weiter.

Anzeige

Nach aktuellem Stand wurde der 70-jährige Fahrradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Westküstenklinikum nach Heide gebracht. Der Biker kam ebenfalls in ein Krankenhaus, wurde nach Angabe der Polizeileitstelle Elmshorn aber nur leicht verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sicherte ein Sachverständiger Spuren an der Unfallstelle. Die Tacho-Nadel des Motorrads blieb bei 130 Kilometern pro Stunde stehen. Ob es sich dabei um die tatsächliche Geschwindigkeit des Bikers handelt oder ob sich die Nadel durch den Unfall verschob, ist unklar.

Anzeige

Die Straße wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.