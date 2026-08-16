Schwerer Unfall durch Wildwechsel im Norden – BMW-Fahrer hat großes Glück

Ein BMW-Fahrer weicht in der Nacht auf Sonntag möglicherweise einem Wildtier aus und kracht gegen einen Baum.

Der BMW-Fahrer hatte großes Glück. Er wurde bei dem Crash nur leicht verletzt. Holstein-Report

Ein Autofahrer ist am späten Samstagabend bei einem Unfall in Brokdorf (Kreis Steinburg) verletzt worden. Weil zunächst vermutet wurde, dass der Mann in seinem Wagen eingeklemmt war, rückten mehrere Feuerwehren aus der Umgebung zur Rettung an.

Gegen 23.35 Uhr befuhr der Mann nach Polizeiangaben die Straße Krück aus Richtung Dammfleth. Möglicherweise wegen eines Wildwechsels verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum und wurde zurück auf die Straße geschleudert.

BMW kracht gegen Baum – Fahrer hatte großes Glück

Anzeige

Eingeklemmt wurde der Fahrer bei dem Unfall zwar nicht, beim Eintreffen der Helfer saß er jedoch noch in seinem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde er bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Die Straße blieb für die Dauer der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt, anschließend wurde der BMW abgeschleppt.