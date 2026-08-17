Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A7 auf einem Abschnitt in Richtung Norden gesperrt. Welche Umleitung Autofahrer nutzen können.

Auf der A7 hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn ist in Richtung Norden aktuell voll gesperrt.

Eine Person wurde nahe der Abfahrt Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) von einem Lkw erfasst. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog zum Unfallort.

Die Polizei versucht mit Hochdruck zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Nach MOPO-Informationen soll es sich bei dem Verunglückten um einen Mann handeln, der vom Rastplatz Moorkaten aus auf die Fahrbahn der A7 trat und dort von einem Lkw erfasst wurde.

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Die Autobahn wurde zunächst voll gesperrt, in beide Richtungen bildeten sich Staus. Laut einem Polizeisprecher ist die Fahrtrichtung Süden inzwischen wieder frei. In Richtung Norden wird der Verkehr über den Rastplatz Moorkaten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau reicht dennoch weiterhin weit zurück. Der ADAC empfiehlt, über die U43a auszuweichen.