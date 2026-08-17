Schleswig-Holstein
Schwerer Unfall auf der A7: Mann von Lkw erfasst – Vollsperrung
Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A7 auf einem Abschnitt in Richtung Norden gesperrt. Welche Umleitung Autofahrer nutzen können.
Auf der A7 hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn ist in Richtung Norden aktuell voll gesperrt.
Eine Person wurde nahe der Abfahrt Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) von einem Lkw erfasst. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog zum Unfallort.
Die Polizei versucht mit Hochdruck zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Nach MOPO-Informationen soll es sich bei dem Verunglückten um einen Mann handeln, der vom Rastplatz Moorkaten aus auf die Fahrbahn der A7 trat und dort von einem Lkw erfasst wurde.
Die Autobahn wurde zunächst voll gesperrt, in beide Richtungen bildeten sich Staus. Laut einem Polizeisprecher ist die Fahrtrichtung Süden inzwischen wieder frei. In Richtung Norden wird der Verkehr über den Rastplatz Moorkaten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau reicht dennoch weiterhin weit zurück. Der ADAC empfiehlt, über die U43a auszuweichen.
Beratung und Seelsorge in schwierigen Situationen
Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:
Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de
Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.
Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de
Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de