Schwerer Unfall auf der A1: Beifahrerin stirbt, Fahrer in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Ehepartner der 72-Jährigen und ein jüngerer Mann wurden bei dem Unfall am Dienstagmittag zwischen Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr (Landkreis Diepholz) lebensgefährlich verletzt.

Nach einem ersten Unfall waren zwei Autos auf der linken Spur der A1 liegen geblieben. Als das auf derselben Spur herannahende Auto des Ehepaares abbremste, krachte ein 23-Jähriger mit seinem Wagen laut Polizei vermutlich ungebremst ins Heck.

Unfall auf A1 im Landkreis Diepholz: Frau stirbt

Während die beiden Männer knapp überlebten, versuchten Rettungskräfte vergeblich, die 70-Jährige an der Unfallstelle zu reanimieren.

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Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die A1 Richtung Münster ab der Anschlussstelle Brinkum vollständig. Die Sperrung wurde in der Nacht aufgehoben. (dpa)