Ein Auto überschlägt sich auf der Bundesstraße 6: Zwei Menschen sterben, drei werden schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

Bei einem schweren Unfall auf der B6 in Hildesheim sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam ein Auto am Dienstagabend in einer lang gezogenen Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

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Der 33 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort. Ein 46 Jahre alter Mitfahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag ebenfalls seinen Verletzungen. Die drei weiteren Beifahrer – ein 41 Jahre alter Mann sowie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren – wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

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Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei derzeit nicht. Die Beamten ermitteln zur Unfallursache. (dpa)