Schwerer Unfall: Drei Fahrzeuge kollidieren, A1 in Richtung Hamburg voll gesperrt

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen: Auf der A1 auf Höhe des Rastplatzes Buddikate sind drei Fahrzeuge ineinander gekracht. Die Autobahn in Richtung Hamburg ist am Vormittag noch voll gesperrt.

Der Unfall passierte um 8.40 Uhr, so die zuständige Polizei in Ratzeburg zur MOPO. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, darunter ein Lkw. Der Lkw ist den Angaben nach mit der Mittelschutzplanke kollidiert und hat sie zum

Teil durchbrochen.

Unfall auf A1: Richtung Hamburg vollgesperrt

Zum Unfallhergang und etwaigen Verletzen lagen der Polizei noch keine abschließenden Informationen vor. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Einem Reporter vor Ort zufolge soll es mindestens drei Verletzte geben.

Die A1 in Richtung Hamburg ist noch voll gesperrt. Auch auf der A21 aus Richtung Kiel kommend gibt es eine Sperrung, sodass man derzeit nicht auf die A1 Richtung Hamburg auffahren kann. In Richtung Lübeck sind die rechte und mittlere Spur inzwischen wieder freigegeben, so die Polizei. (nf)