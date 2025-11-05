Buchstäblich besonders schwerer Diebstahl: Mehrere Tonnen Kupfer geklaut!

Kupferdiebstahl im großen Stil: Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (24. Oktober) und Montag (27. Oktober) an der Oststraße in Norderstedt rund zwei Tonnen Kupferleitungen aus einer Lagerhalle gestohlen. Es war nicht die einzige Tat dieser Art in der jüngsten Zeit im Norden

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in die Halle ein und trennten rund 160 Meter Kupferleitungen heraus. Die Leitungen waren dort ursprünglich als Bestandteil der Löschanlage installiert. Der reine Materialwert liegt bei über 10.000 Euro. Der Gesamtschaden inklusive der Zerstörung wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Diebstahl mit erheblichem Aufwand verbunden war – sowohl zeitlich als auch logistisch. Möglicherweise waren mehrere Personen beteiligt. Mutmaßlich kamen Fahrzeuge zum Abtransport zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum an der Oststraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich unter Tel. (040) 52806-0 melden.

Kupferdiebstahl im Norden: Mehrere Fälle in jüngster Zeit

Es war nicht der einzige Kupferdiebstahl im Norden: In der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag (30. Oktober) und Montag (3. November) schlugen unbekannte Täter in Hollern-Twielenfleth bei Stade zu. Auf dem Gelände eines Neubaugebietes an der Straße Siebenhöfen stahlen sie diverse Kupfer-Gegenstände wie Fallrohre und Stromkabel. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Tel. (04142) 898130.

In der Halloween-Nacht von Freitag auf Samstag (31. Oktober auf den 1. November 2025) stahlen Unbekannte mehrere Kupferfallrohre der St.-Laurentius-Kirche in Lunden (Kreis Dithmarschen). Schaden: mehr als 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lunden unter Tel. (04882) 4299890.

Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober kam es zu einem ähnlichen Diebstahl an der Kirche im nahgelegenen Pahlen. Hier beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Tellingstedt unter Tel. (04838) 2049910. (tst)