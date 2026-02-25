Schwerer Frontal-Crash auf Ostseeinsel: Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall auf Rügen: Ein Autofahrer ist auf der Ostseeinsel nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten – und stieß dort frontal mit einem Transporter zusammen.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter auf Rügen sind am Dienstagnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Frontalzusammenstoß auf Rügen: Zwei Männer schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Autofahrer auf der Landesstraße 29 aus Richtung Mukran in Richtung Sassnitz, als ein Transporter ihm entgegenkam. Nach einer Linkskurve kam der Autofahrer demnach von seinem Fahrstreifen ab und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Transporter zusammen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde lebensbedrohlich verletzt, der Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen. (dpa)