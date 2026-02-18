mopo plus logo
Die von der Polizeiinspektion Hildesheim zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt den Unfall auf der A7. Foto: picture alliance/dpa/Polizeiinspektion Hildesheim

  • Seesen

Schwerer Crash auf der A7: Drei Menschen schwer verletzt

Ein Auto gerät ins Schleudern, drei weitere Fahrzeuge werden verwickelt: Auf der A7 bei Seesen kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw durchbricht dabei die Betonschutzwand.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos und zwei Lkw auf der Autobahn 7 im Landkreis Goslar sind am Dienstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Im Norden: Auto geriet auf nasser Straße ins Schleudern

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor ein 58 Jahre alter Fahrer auf der regennassen Fahrbahn bei Seesen die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. 

In dem Versuch, dem Auto auszuweichen, verlor der Lkw-Fahrer hinter ihm ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über alle Spuren und krachte durch die Betonschutzwand, hieß es. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. 

Crash auf der A7: Lkw-Tank wurde beschädigt

In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall: Den Angaben zufolge fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einem Auto auf, dessen Fahrerin ebenfalls versucht hatte, auszuweichen. Die 26 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sagte ein Sprecher. 

Weil der Tank des ersten Lkw durch den Unfall beschädigt wurde und Diesel auslief, bleibe die Autobahn an der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel mindestens bis 17 Uhr gesperrt, hieß es. Der Asphalt müsse herausgefräst und neu gemacht werden. Im Rückstau sei es außerdem zu mindestens drei weiteren leichten Verkehrsunfällen gekommen. (dpa/mp)

