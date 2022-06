Schwer verletzt: Busfahrer an Haltestelle brutal verprügelt

Brutale Attacke in Bremen: Im Stadtteil Hastedt ist ein Busfahrer von einem unbekannten Täter angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei hatte der 52 Jahre alte Busfahrer am Sonnabend gegen 14.50 Uhr an der Haltestelle Weserwehr gehalten. Nachdem alle Fahrgäste ausgestiegen waren, sei ein Mann in die Fahrerkabine gestürmt und habe den Busfahrer angeschrien.

Bremen: Unbekannter schlägt Busfahrer mit einem Gegenstand ins Gesicht

Anschließend schlug der Unbekannte dem sitzenden Fahrer mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf. Dann flüchtete der Täter in ein Einkaufszentrum. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten den Busfahrer und brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizei soll der Täter etwa 19 Jahre alt und schlank sein. Er habe schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, eine blaue Jeans, schwarze Sneaker sowie eine schwarze Umhängetasche. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden. (ng/dpa)