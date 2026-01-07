Schweinestall brennt lichterloh: 300 Tiere tot – der Schaden ist enorm

Ein Feuer in einem Schweinestall in Flöthe (Landkreis Wolfenbüttel) kostet viele der Tiere das Leben. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Beim Brand eines Schweinestalls in der Schulstraße im Ortsteil Klein Flöthe sind alle rund 300 Tiere darin gestorben. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Beamten beschlagnahmten den Brandort. Die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer am Mittag laufen. (dpa)