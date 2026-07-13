Der DWD erwartet heftigen Regen, Gewitter und Hagel. Allerdings sind nur einzelne Kreise betroffen. Die Bürger sollen Schutz in Gebäuden suchen.

Dunkle Gewitterwolken ziehen über einen Windpark bei Neuendorf in Mecklenburg-Vorpommern, aufgenommen als Luftbild. Jens Büttner

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Norddeutschlands vor schweren Unwettern.

In Niedersachsen sind demnach die Landkreise Cuxhaven, Stade und Harburg betroffen sowie die Kreise Diepholz, Verden und Nienburg/Weser, wie der DWD gegen 19 Uhr mitteilte.

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Lebensgefahr durch Blitzeinschläge

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In Schleswig-Holstein erwartet der DWD Unwetter in den Kreisen Pinneberg und Steinburg. In Mecklenburg-Vorpommern soll es im Landkreis Ludwigslust-Parchim wie in den anderen Gebieten heftig regnen, gewittern und hageln.

Nach Angaben des DWD besteht Lebensgefahr aufgrund von Blitzeinschlägen. Der Wetterdienst rät den Bürgern, Schutz in Gebäuden zu suchen. (dpa)