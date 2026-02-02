mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen mit Blaulicht.

Ein Polizeifahrzeug und ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

  • Bremen

Streit eskaliert, dann fällt ein Schuss: 36-Jähriger verletzt

Ein 45-Jähriger soll in Bremen einem Mann ins Bein geschossen haben. Der 36-Jährige sei nach dem Schuss am Freitagnachmittag ins Krankenhaus gekommen, Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte die Polizei.

Bremen: Mann schießt 36-Jährigem ins Bein

Zeugen hatten zuvor einen Mann mit einer Schussverletzung gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Männern, der mit einem Schuss ins Bein des 36-Jährigen endete.

Das könnte Sie auch interessieren: SUV kracht gegen Parkhaus-Geländer und bleibt meterhoch hängen

Der Tatverdächtige konnte nach Polizeiangaben schnell ermittelt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test