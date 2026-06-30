Im Norden

Schüsse in Stade: Weitere Details zum mutmaßlichen Täter bekannt

Zoe Clausen
Olaf Wunder Chefreporter
Blumen und rote Kerzen vor einem Gebäude der Jugendeinrichtung nach tödlichen Schüssen.
Vor dem Tatort, einer Jugendeinrichtung in Stade, liegen Blumen und Kerzen.

Westlich von Hamburg: In Stade wurden am Montag sechs Menschen erschossen und weitere verletzt. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Am Montagmittag sind in der Dankersstraße in der Innenstadt von Stade vier Frauen und zwei Männer erschossen worden, bei den Toten handelt es sich um Mitarbeiter einer Mutter-Kind-Wohngruppe und des Jugendamts. Hintergrund der Tat soll ein Sorgerechtsstreit sein, ein 45-Jähriger wurde verhaftet. Noch immer stehen die Menschen in Stade unter Schock. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier im MOPO-Liveticker.

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