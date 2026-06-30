Im Norden

Schüsse in Stade: Weitere Details zum mutmaßlichen Täter bekannt

Vor dem Tatort, einer Jugendeinrichtung in Stade, liegen Blumen und Kerzen. Kai Moorschlatt

Westlich von Hamburg: In Stade wurden am Montag sechs Menschen erschossen und weitere verletzt. Alle Entwicklungen im Liveticker.