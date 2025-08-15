Schrecklicher Unfall: Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer – Fahrer stirbt

Ein Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto fährt gegen einen Baum und fängt Feuer.

Ein 43-Jähriger ist mit seinem Auto zwischen Salzgitter-Ringelheim und Haverlah von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des Mannes sei außerdem in Brand geraten. Der 43-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Den Schaden schätzten die Beamten auf mindestens 40.000 Euro. Sie stellten das Fahrzeug sicher. (dpa/mp)