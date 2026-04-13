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Die Gemeinde Bobzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Die Gemeinde Bobzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Archivbild). Foto: Apple Karten (Screenshot)

  • Bobzin

Schrecklicher Fund: Mutter und Tochter tot in Wohnung entdeckt

Die Polizei vermutet nach dem Fund zweier Leichen in Bobzin ein Gewaltverbrechen mit anschließendem Suizid. Was bislang bekannt ist.

Eine Mutter und ihre achtjährige Tochter sind Sonntagabend tot in einem Mehrfamilienhaus in Bobzin bei Wittenburg gefunden worden. „Wir gehen aktuell aufgrund der Spurenlage und der Situation dort vor Ort von einem tödlichen Gewaltverbrechen aus mit anschließendem Suizid“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es gebe derzeit keine Erkenntnisse, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen sei. Demnach soll die 35 Jahre alte Frau zuerst ihr Kind und dann sich selbst umgebracht haben.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der NDR berichtet. Die Gemeinde Bobzin liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. (dpa)

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