Schreck für Bewohner: Erst knallt es, dann brennt das Wohnhaus – immenser Schaden

Beim Brand eines dreistöckigen Wohnhauses in Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von schätzungsweise mindestens 750.000 Euro entstanden.

Ersten Angaben zufolge hörten die Bewohner des Hauses im Ortsteil Schlagtow in der Nacht zu Montag zunächst einen lauten Knall und sahen dann die Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die 58-jährige Frau, ihr 34 Jahre alter Sohn und ihr 65-jähriger Ehemann hätten das Haus unverletzt verlassen.

Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache im hinteren, unbewohnten Teil des Hauses aus. Es griff nach Angaben der Polizei in kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude über. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (dpa)