Schrauben gelöst – Schaukelgerüst stürzt bei Schulfest ein

Ein Kind sitzt auf der Schaukel – plötzlich löst sich ein Balken. Die Polizei geht von möglicher Manipulation aus.

In Kölln-Reisiek (Kreis Pinneberg) ist bei einem Schulfest ein Schaukelgerüst teilweise eingestürzt. Ein Kind blieb unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 12. Juni auf dem Gelände der Grundschule. Während ein Kind eine Schaukel nutzte, löste sich der obere Querbalken einseitig und fiel zu Boden.

Muttern an Tragbolze von Schaukel gelöst

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Nach einer ersten Begutachtung geht die Polizei davon aus, dass Muttern an einem Tragbolzen möglicherweise gezielt gelöst wurden. Die Ermittlungen laufen.

Bereits Mitte Mai hatte sich an demselben Gerüst eine Schaukelkette gelöst. Auch hier wird von Manipulation ausgegangen. Zudem waren im Februar Schrauben an einem Zaun der Schule gelockert worden.

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Ob die Vorfälle zusammenhängen, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04121 8030 zu melden. (rei)