In Stade fallen bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen mehrere Schüsse. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags gegen einen 14- und einen 18-Jährigen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Leute sind am gestrigen Abend in Stade mehrere Schüsse gefallen. Die Polizei nahm einen 14-Jährigen und einen 18-Jährigen vorläufig fest.

Gegen 21 Uhr hatten Zeugen Schussgeräusche aus der Harburger Straße gemeldet, teilt die Polizei mit. Der Tatort soll sich im Bereich hinter einer dortigen Tankstelle befunden haben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehrere Streifenwagen aus Stade, den umliegenden Dienststellen sowie Kräften der Bereitschaftspolizei ein.

Die Beamten trafen schließlich auf eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die jungen Leute waren der Polizei bereits bekannt. Zwei von ihnen waren den Ermittlungen zufolge an der aktuellen Tat beteiligt.

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Täter soll plötzlich eine Waffe gezogen haben

Nach Angaben der fünfköpfigen Opfergruppe, deren Mitglieder zwischen 16 und 20 Jahre alt sind, waren die beiden Gruppen zunächst in Streit geraten. Daraufhin soll eine Person mit einem Gegenstand auf Mitglieder der Gruppe eingeschlagen haben.

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Ein zweiter Täter soll plötzlich eine Waffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben haben. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung zum Glück niemand.

Zwei Verdächtige festgenommen

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Die Polizei nahm den 14-jährigen und den 18-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Sie wurden auf dem Revier vernommen.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags eingeleitet. (dpa/mp)