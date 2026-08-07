Als sie wegen einer exotischen Schlange gerufen wurden, waren die Polizisten „nicht besonders zuversichtlich“.

Ungewöhnlicher Fund im Norden: In Rendsburg ist ein 1,50 Meter langer Königspython gefunden worden. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.

Ein Spaziergänger gab am Donnerstagnachmittag den Hinweis. Er habe die „nicht einheimisch aussehende Schlange“ entdeckt und sofort die Polizei verständigt, wie ein Sprecher sagte.

Die Kollegen hätten sich dann sofort auf den Weg gemacht, aber: „Zugegeben waren sie jedoch nicht besonders zuversichtlich, dass sie dort wirklich eine exotische Schlange auffinden werden.“

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Schließlich ist es gerade erst ein paar Wochen her, dass eine vermeintliche Kobra die Einsatzkräfte in Halstenbek auf Trab hielt – die Giftschlange stellte sich schließlich als KI-generierter Scherz heraus.

Königspython auf Abwegen: Polizei bittet um Hinweise

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In diesem Fall fanden sie aber tatsächlich eine exotische – und zum Glück nicht giftige – Schlange. Die Beamten fingen den rund 1,50 Meter langen Königspython ein und brachten ihn ins Tierheim.

Doch was macht die Schlange in Rendsburg und wie kam sie dort hin? „Das müssen nun die Ermittlungen zeigen“, so der Sprecher weiter. Dabei werde auch geprüft, ob das Tier vorsätzlich ausgesetzt wurde. Die Polizei bittet alle, die Hinweise geben können, sich zu melden. Entsprechendes an: Tel. 04331-208-0.