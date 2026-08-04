Natürliches Verhalten oder Zeichen schlechter Lebensbedingungen im Zoo? Im Juli wurde ein Humboldtpinguin mit dem kuriosen Namen „Linkspfeil“ im „Zoo am Meer“ in Bremerhaven von seinen Artgenossen getötet – vor den Augen kleiner Zoobesucher. Tierschützer prangern den Vorfall an und veröffentlichen ein Video, der Zoo nimmt Stellung.

Das Video, das die Organisation „Peta“ auf Social Media postet, zeigt zwei schwarz-weiße Pinguine, die auf einen vor einer Höhle liegenden Artgenossen einpicken. Kopf und Augen des Opfers sind bereits blutig, schließlich stirbt das Tier.

Kinder hätten den tödlichen Angriff mitansehen müssen, prangert Peta an. Erst nach einer halben Stunde hätten Tierpfleger eingegriffen. Die Tierrechtsorganisation, die die Haltung von Wildtieren in Zoos grundsätzlich ablehnt, hat das zuständige Veterinäramt in Bremen informiert.

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Pinguine töten Artgenossen: Das sagt der Zoo

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Der „Zoo am Meer“ bestätigt die verstörende Attacke, sieht darin jedoch natürliches Verhalten: „Streitigkeiten unter Pinguinen sind keine Seltenheit“, heißt es in einer Erklärung: „Insbesondere zur Brutzeit werden Nest, Partner und Jungtiere vehement gegen Feinde und andere Pinguine verteidigt.“ Bei dem tödlichen Vorfall am Wochenende 18./19. Juli habe ein jüngeres Brutpaar die Höhle von „Linkspfeil“ übernehmen wollen und ihn dabei tödlich verletzt: „Auch in der Natur ist dieses Verhalten unter Pinguinen zu beobachten.“

Der Seevogel mit dem merkwürdigen Namen war einer der ältesten Humboldtpinguine in europäischen Zoos: Im Frühjahr 1983 ist „Linkspfeil“ in Whipsnade Zoo in Großbritannien geschlüpft. Als sechs Monate altes Küken kam der Pinguin nach Bremerhaven, sorgte in 43 Jahren für zahlreichen Nachwuchs.

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„In der letzten Zeit zeigte er diverse chronischen Krankheitsanzeichen, weshalb er bereits in Behandlung war“, schreibt der Zoo auf seiner Homepage: „Dies hat ihn aber nicht davon abgehalten, immer wieder Besuch von jüngeren Pinguin-Weibchen zu haben, während deren Partner mit anderen Dingen beschäftigt waren. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Humboldtpinguine: Tierschützer prangern Zoohaltung an

Peta hingegen sieht die Lebensbedingungen in Gefangenschaft als Ursache des Angriffs: „Wenn Kinder miterleben müssen, wie ein Pinguin von Artgenossen getötet wird, bröckelt die Fassade der vermeintlich idyllischen Zoowelt. Da die Tiere dort auf engstem Raum und ohne ausreichende Ausweichmöglichkeiten zusammenleben müssen, sind Konflikte vorprogrammiert“, so Peter Höffken, Fachreferent bei Peta.

Humboldtpinguine leben nicht in Eis und Schnee, sondern an der Westküste Südamerikas, speziell in Peru, in Chile und im Bereich des Pazifischen Ozeans. Sie können bis zu 55 Meter tief tauchen. Laut Schätzungen leben weniger als 24.000 erwachsene Vögel noch in freier Wildbahn.







