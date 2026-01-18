Schockierende Szene im Supermarkt: Mutter will ihre Kinder anzünden

Dramatische Szene in Bremen: Dort hat eine Frau am Freitagabend in einem Supermarkt versucht, sich und ihre beiden Kinder anzuzünden. Passanten griffen ein, bevor die Frau sie entzünden konnte. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Wie die Polizei mitteilte, hat eine psychisch auffällige Frau sich selbst und ihre beiden Kinder in einem Supermarkt in der Bremer Neustadt mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Anschließend habe sie versucht, die Flüssigkeit zu entzünden.

Außerdem habe die 40-Jährige die Flüssigkeit getrunken und einem ihrer Kinder gewaltsam eingeflößt, teilte die Polizei mit. Zeugen verhinderten einer Sprecherin zufolge, dass die Frau die Flüssigkeit anzünden konnte.

Alarmierte Polizeikräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Die Frau und ihre vier und acht Jahre alten Söhne wurden nach einer Erstversorgung am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (mp)