Schnee und Glätte sorgen für schwere Unfälle im Norden – ein Toter

Schnee und Graupel sorgen im Nordosten am letzten Tag des Jahres für Glatteis auf den Straßen. Nicht alle Autofahrer kommen heil durch.

Winterglatte Straßen haben am letzten Tag des Jahres die Autofahrer auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen herausgefordert. Betroffen war vor allem der Westen des Landes. Die beiden Polizeipräsidien im Land in Rostock und Neubrandenburg meldeten bis zum Nachmittag 16 Glätte-Unfälle. Ein Mann kam ums Leben.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Vormittag auf der Kreisstraße zwischen Steegen und Warlitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Drei Autos stießen dort nach Angaben der Polizei zusammen. Ein 32-Jähriger geriet demnach mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Der Mann starb bei dem Unfall. In dem anderen Fahrzeug wurden drei Insassen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge kollidierten schließlich noch mit einem dritten Wagen.

Zwei Glatteis-Unfälle auf der A20

Von der A20 meldete die Polizei zwei Unfälle. Am Morgen gegen 6.45 Uhr kam zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Kröpelin ein Lastwagen ins Rutschen und krachte in die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 43-jährige Fahrer wurde den Angaben zufolge durch die Frontscheibe auf die Fahrbahn geschleudert. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei Sanitz geriet ein Autofahrer auf der A20 wegen Glatteis ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. Ein weiteres Auto fuhr in die Unfallstelle, so die Polizei. Bei dem Unfall entstand mehrere Zehntausend Euro Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Bei Heiligendamm kam ein 55-jähriger Autofahrer von der Landstraße ab und stieß gegen einen Baum. Der Mann wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und in eine Klinik geflogen. Auf der B105 krachte es bei Greifswald: Zwei Autos waren involviert, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Person wurde demnach bei dem Unfall schwer verletzt, zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. (dpa/mp)