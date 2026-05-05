Schlimmer Unfall: Radfahrerin (70) von Auto angefahren – Lebensgefahr

Pedelec-Unfall in Greifswald: Eine 70-jährige Radfahrerin erleidet lebensbedrohliche Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam.

Eine 70 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Greifswald lebensbedrohlich verletzt worden. Die Frau habe die Ladebower Chaussee überqueren wollen, dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, teilte die Polizei mit. Die 51 Jahre alte Fahrerin des Autos habe die Radfahrerin zu spät bemerkt.

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Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Autofahrerin am Montagabend auf der Straße aus Richtung Ladebow in Richtung Greifswald unterwegs. Die 70-Jährige habe mit ihrem Pedelec den angrenzenden Radweg befahren. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus. (dpa)