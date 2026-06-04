Schlimmer Unfall: Radfahrer (88) wird von Straßenbahn angefahren

Ein Radfahrer wird bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Rostock schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht nun ein Sachverständiger.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 88-Jährige mit dem Fahrrad auf einem parallel zu den Gleisen verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs. Als er die Gleise an einem Übergang passieren wollte, habe er die Straßenbahn wohl übersehen.

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Bei der Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger eingeschaltet. (dpa/mp)