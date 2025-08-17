Schon wieder! Defekte Ampel sorgt für nächsten schweren Unfall bei Hamburg

Schwerer Zusammenstoß in Hammoor: Nach einem Ampelausfall kam es zu einem Autounfall an einer viel befahrenen Kreuzung. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus. Erst kürzlich kam es an derselben Kreuzung zu einem ähnlichen Unfall.

Es war kurz nach 16 Uhr, als es in Hammoor (Kreis Stormarn) an einer Kreuzung am Übergang von der A1 zur A21 krachte: Eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Segeberg war mit ihrem VW Polo von der A1 abgefahren und wollte geradeaus Richtung A21 weiterfahren. Mit ihr im Auto saßen zwei weitere Personen, darunter auch die 19-jährige Tochter der Fahrerin.

Defekte Ampel sorgt für nächsten Unfall

An der Kreuzung ist jedoch seit geraumer Zeit die Ampel ausgefallen. Die 40-Jährige hätte Vorfahrt geben müssen, fuhr aber dennoch über die Kreuzung. Zeitgleich kam ein Tesla auf die Kreuzung zu, der Vorfahrt gehabt hätte – es kam zum Crash.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Mieten-Irrsinn: 1400 Euro für 18 Quadratmeter

– Aus Rache geoutet: Ein bisexueller Pastor erzählt

– Urlaub im Bezirk Mitte: Fünfter Teil unserer Ferien-Serie

– Wilhelmsburg: Ein Projekt hilft älteren Menschen, Jobs zu finden

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Transfer-Endspurt: Welche Baustellen noch offen sind

– 20 Seiten Plan7: Neues Burlesque-Festival in Hamburg

Die Polofahrerin und ihre Tochter wurden dabei mittelschwer verletzt. Auch zwei weitere Personen kamen mit jeweils leichten und mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Vier Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Ähnlicher Unfall vor einer Woche

Nachdem die Feuerwehr die Straße abgestreut hatte, wurde die Kreuzung gegen 17.30 Uhr wieder freigegeben.

Lesen Sie auch: Lebensgefährlicher Blindflug: Rennradfahrer spricht über seinen Horror-Crash am Deich

Erst vor knapp einer Woche war es an derselben Kreuzung wegen der ausgefallenen Ampel zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Mercedes-Cabrio und zwei weitere Pkw waren zusammengestoßen. Es gab drei Leichtverletzte. (mwi)