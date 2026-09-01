Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Hanerau-Hademarschen sind zwei Menschen verletzt worden.

Bei einer Kollision zweier Autos in Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person wurde schwer, die andere leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kreuzung zur Straße Im Kloster zu einem Zusammenstoß. Weitere Angaben zum Unfallhergang sowie zum Alter und Geschlecht der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.

Die Beifahrerin eines Seat musste nach Angaben eines Reporters vor Ort von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. (dpa/mp)