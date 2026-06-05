Zwei Verletzte: Kleinwagen schmiert von der Autobahn ab – Unfallursache schnell klar

Offenbar durch Aquaplaning haben zwei Insassen eines Kleinwagens auf der A7 im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Kontrolle verloren.

Der Wagen hatte bei Loop zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Abfahrt Neumünster-Süd den Wildschutzzaun durchbrochen und überfuhr eine Wiese, bis er schließlich an einer Baumreihe zum Stehen kam. Die zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und konnten sich nicht eigenständig aus ihrem Wagen befreien – sie waren eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt.

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Die Helfer befreiten die Verletzten schließlich und übergaben sie an den Rettungsdienst. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 42, der auf der Wiese landete. Während der Maßnahmen wurde der Verkehr über zwei Spuren an der Einsatzstelle vorbeigeführt.