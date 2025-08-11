Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Quickborn

Am Samstagabend kam es auf der Kieler Straße in Quickborn zu einem Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden verletzt.

Kurz nach 19 Uhr wurde die Feuerwehr Quickborn alarmiert, nachdem zwei Pkw auf der Kieler Straße im Einmündungsbereich Mohlstedter Weg ineinander gekracht waren. Zwei Insassen wurden verletzt, konnten aber laut Feuerwehr ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Die Verletzten wurden vor Ort versorgt. Die Feuerwehr kümmerte sich zudem um Betriebsstoffe, die aufgrund des Unfalls aus den Fahrzeugen ausgetreten waren.