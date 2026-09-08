Zwei Autos krachen ineinander, zwei Menschen werden verletzt: Der Zusammenstoß hat weitreichende Folgen.

Nach dem Unfall blieb die B201 bei Berend stundenlang gesperrt. Matz-Ole Paasch

Bei Berend (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Dienstagnachmittag zwei Autos kollidiert. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Straße ist nun schon seit Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der B201. Wie und warum die beiden Pkw frontal zusammenstießen, ist bislang unklar. Auch zu den Verletzungen und der Identität der beiden Beteiligten liegen keine genaueren Informationen vor, so ein Sprecher der Polizei.

Nach dem Zusammenstoß liefen allerdings Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Die Straße wurde gesperrt – sie muss nun gereinigt werden.

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Die Polizei ist inzwischen wieder abgerückt, doch das Reinigungsfahrzeug ist noch immer nicht vor Ort. Die Sperrung dauert deshalb weiterhin an. (mp)