Zwei Unfälle nahe Hamburg – mehrere Verletzte

Zwei schwere Crashs am Samstag im Hamburger Umland: Bei Verkehrsunfällen in Uetersen und Moorrege sind vier Menschen verletzt worden.

Zuerst waren am Nachmittag ein Mercedes Sprinter und ein VW Passat auf dem Tornescher Weg in Uetersen zusammengeprallt. Nach Angabe der Polizeileitstelle Elmshorn wurden bei dem Zusammenprall zwei Menschen verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Außerdem sei ein Ampelmast zerstört worden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Unfälle nahe Hamburg: Vier Verletzte

Gegen Abend stießen dann auf der Wedeler Chaussee in Moorrege zwei sich entgegenkommende Autos zusammen. Auch bei dem zweiten der beiden Unfälle zogen sich zwei Menschen Verletzungen zu.

Die Freiwillige Feuerwehr Moorrege unterstützte die Maßnahmen von Polizei und Rettungsdienst. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu den Hergängen der Unfälle konnte die Polizei bei beiden Unfällen auf Nachfrage noch keine genaue Angabe machen.