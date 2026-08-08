Bei einem Unfall am Kreuz Stemwarde bei Glinde sind vier Menschen verletzt worden, zwei sogar schwer. Eine Frau war in ihrem Auto eingeklemmt.

Einsatzkräfte bei der Rettung des Mannes, der in seinem Auto eingeklemmt war. Lenthe-Medien

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Stormarn: Auf der K80 in Glinde sind in der Nacht zu Samstag zwei Autos miteinander kollidiert. Vier Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Eine Fahrerin wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge verließ um kurz nach Mitternacht ein schwarzer Audi die A24 am Kreuz Stemwarde und fuhr auf die K80. Zu der Zeit war eine Frau in einem roten Kleinwagen auf der K80 in Richtung Glinde unterwegs.

Plötzlich dringt Qualm aus dem Unfallwagen

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Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision beider Fahrzeuge, warum ist noch unklar, so ein Sprecher des Lagedienstes. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Während der Rettung fing das Auto dann noch an zu qualmen. Die Kräfte sicherten den Brandschutz, befreiten dann mit dem Rettungsdienst die Frau. Sie wurde vor Ort versorgt und kam anschließend ins Krankenhaus, genau wie eine weitere schwer verletzte Person.

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Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Beide wurden von Notärzten begleitet. Lebensgefahr bestand nicht, sagte der Sprecher weiter. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in eine Klinik.

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Durch den Einsatz und die Sperrung kam es zu Staus am Kreuz Stemwarde. Die Polizei muss nun die Hintergründe des Unfalls aufklären.