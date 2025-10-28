mopo plus logo
Schwerer Unfall bei Ammersbek. Dre Personen, darunter zwei Kinder verletzt

Die Unfallstelle in Ammersbek. Foto: Christoph Leimig

  • Ammersbek

Mercedes kollidiert bei Hamburg mit Transporter: zwei Kinder schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Ammersbek (Kreis Stormarn) sind am Dienstagmorgen zwei Kinder und ein Erwachsener verletzt worden. Ein Transporter (Renault) war mit einem Mercedes kollidiert.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.15 Uhr an der Dorfstraße im Ammersbeker Ortsteil Bünningstedt. Laut Polizei hatte der Fahrer (55) eines Mercedes gewendet und dabei einem herannahenden Renault-Fahrer (38) die Vorfahrt genommen.

Drei Verletzte bei Unfall in Ammersbek

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Laut einer Polizeisprecherin wurden der Mercedes-Fahrer sowie die beiden im Renault befindlichen Kinder schwer verletzt. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ortsdurchfahrt war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

