Zwei Jahre verspätet, nach einem Monat kaputt: Posse um Schleifähre nimmt kein Ende

Nachdem sie erst Ende April mit zweijähriger Verspätung in Betrieb gegangen ist, fällt die Schleifähre „Missunde III“ für einige Wochen aus. Für Autofahrer ist das ein großes Ärgernis, denn zeitgleich ist auch eine weitere wichtige Pendler-Route über die Schlei gesperrt.

Die Schleifähre „Missunde III“ fällt voraussichtlich bis Mitte Juni aus. Der Antriebsriemen der Fähre ist beschädigt und muss ausgetauscht werden, wie der zuständige Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mitteilte. Die Fähre bindet Gemeinden nördlich des Meeresarms Schlei an Städte wie Eckernförde und Kiel an.

Antriebsriemen der Schleifähre ist beschädigt

Eine Fachfirma soll zudem den Antriebsstrang der Fähre untersuchen und prüfen, ob ein struktureller Fehler vorliegt, wie der Landesbetrieb weiter mitteilte. Die Behörde befindet sich demnach im Austausch mit der Werft Hermann Barthel, die die Fähre gebaut hat.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Der Ausfall der Schleifähre ist von Relevanz, weil auch die Lindaunisbrücke über die Schlei für Autos und Züge gesperrt ist. Pendler müssen die Schlei deshalb weiträumig umfahren, was diese in Zeiten hoher Kraftstoffpreise belastet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs schlimmstes EKZ vor Generalsanierung: Diese Fragen sind noch offen

Die zwischen Brodersby und Kosel-Missunde verkehrende „Missunde III“ hatte erst Ende April mit einer Verzögerung von zwei Jahren den Betrieb aufgenommen. Der Einsatz der Solarfähre hatte sich verspätet, weil die Fähre und die Anleger den Angaben zufolge umgebaut werden mussten. (dpa/mp)