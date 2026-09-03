Feuer in Neumünster und in Schacht-Audorf: Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung – offenbar kam auch ein Brandbeschleuniger zum Einsatz.

In diesem Mehrfamilienhaus in Neumünster wurde ein Balkon in Brand gesetzt. Danfoto

Zwei Brände in zwei aufeinanderfolgenden Nächten beschäftigen die Kriminalpolizei: In Neumünster-Wittorf und Schacht-Audorf hat es jeweils an einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

In der Nacht zum Donnerstag brach gegen 0.50 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Neumünster-Wittorf ein Feuer aus. Dabei könnten nach ersten Erkenntnissen der Polizei Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen sein. Verletzt wurde niemand.

Bereits eine Nacht zuvor, am 2. September gegen 1 Uhr, hatte es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im mehr als 40 Kilometer entfernten Schacht-Audorf bei Rendsburg gebrannt. Auch dort kamen keine Menschen zu Schaden.

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Zwei Brände in zwei Nächten: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob zwischen den beiden Bränden ein Zusammenhang besteht.

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Die Ermittler suchen Zeugen, die zu den jeweiligen Zeiten im Bereich der Brandorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder andere auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Auch Hinweise, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen wichtig sein. Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Bezirkskriminalinspektion Kiel unter Tel. (0431) 160 3333.