Zwei Autos kollidieren – Feuerwehr muss Frau befreien

Es krachte in Reinbek: Am frühen Mittwochabend sind hier zwei Autos kollidiert. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Der Unfall passierte gegen 18.30 Uhr auf der Möllner Landstraße. Ein silberner Kia und ein roter VW-Bus kollidierten. Die Fahrertür des Kias war so stark verformt, dass eine Person im Wagen eingeschlossen war.

Unfall im Norden: Eine Person in Klinik

Sie musste durch Rettungskräfte befreit werden. Laut einem Reporter vor Ort handelt es sich um eine ältere Frau. Eine Person kam einem Feuerwehrsprecher zufolge ins Krankenhaus.

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Mehr Informationen – etwa zum Unfallhergang oder zu den Beteiligten – lagen der Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen nicht vor. Die Möllner Landstraße zwar zwischenzeitlich gesperrt. (nf)