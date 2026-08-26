15 Jahre lang kamen Dachdecker, Handwerker und Stammgäste zu Susi. Jetzt schließt ihre Kantine auf Sylt – und den Grund kennt fast jeder Betrieb auf der Insel.

Die Hand ruht lässig auf der Kasse, darüber ein kleines Holzschild mit der Aufschrift „Zirkusdirektorin“. Susanne Brammsen lehnt am Tresen und schnackt mit Markus, der noch sein Mittagessen isst. Blonde Locken, rote Glitzerkrawatte zum weißen Hemd, ein Lachen, das bis zum letzten Tisch reicht. So kennen sie hier alle. Susi.

Sie geht voran, hinaus auf die Terrasse. Draußen ist es warm, die Hortensien an der Treppe stehen in voller Blüte. Susi zieht trotzdem das Hemd enger um die Schultern. Fröstelt. „Ich bin todtraurig“, sagt sie. „Erst neulich haben eine Stammkundin und ich hier zusammen geweint.“

Nach 15 Jahren als Chefin und drei weiteren Jahren zuvor als Angestellte ist Ende Oktober Schluss. Am Mittwoch, 28. Oktober, gehen die letzten Teller über den Tresen.

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Sylter Gastronomie: Wie der Fachkräftemangel eine Kultkantine schließt

Dass Susi aufhört, ist kein freiwilliger Entschluss, sondern ein gesundheitliches Muss: Sie bekommt eine neue Hüfte, danach steht die Reha an. Ein Vierteljahr Vertretung hätte gereicht. Sie fand niemanden. Nicht auf der Insel, nicht auf dem Festland.

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Eine Ära geht zu Ende: Seit 15 Jahren ist Susi’s Sylt Kantine Treffpunkt für Handwerker, Insulaner und Stammurlauber. Ende Oktober ist Schluss. Wolfgang Barth

Drei Jahre lang hat sie keinen Urlaub gemacht, aus demselben Grund. Eine Kollegin nahm ihr zuletzt drei Tage die Woche ab – bis sie aufs Festland ging. „Die mögen alle nicht mehr mit dem Zug fahren, die Festländer. Ich habe so einige verloren. Gute Leute, auf die ich mich verlassen konnte.“

Ihr Tag begann nicht selten um drei Uhr morgens. Um halb fünf holte sie Brötchen beim Bäcker und schmierte sie für die Frühaufsteher. Warum sie das so lange durchgehalten hat? „Das waren ja keine Fremden, für die ich das gemacht habe. Das waren Insulaner, Stammgäste, Herzensmenschen.“ Doch ohne Entlastung ging es nicht mehr.

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Sylt am Laufen halten, mittags bei Susi auftanken

„Susi, wo sollen wir denn jetzt hin?“ Diese Frage hört sie seit Wochen, eine Antwort hat sie nicht. Es sind die Maurer, Tischler, Dachdecker, die Insulaner im Blaumann, die sie stellen. „Wo gehen die jetzt schnell mal Kaffee trinken, eine Currywurst essen? So zwanglos, mit schietigen Schuhen?“ Susi zuckt mit den Schultern. Orte wie diesen gibt es auf der Insel nicht mehr viele.

Schwer fällt der Abschied vor allem wegen der Menschen, sagt Susi. Jene, die morgens früh losmüssen und die Insel am Laufen halten, saßen bei Susi’s Sylt Kantine am Tresen, um aufzutanken. Das Team hinter der Theke: Susi Brammsen (l.) mit Koffi Polorigni, Markus Wolff, Britta Carstensen und Holger Ehlers. Wolfgang Barth

Rund 80 Prozent ihrer Gäste waren Stammgäste, im Winter fast nur. Die Kleingarnbrüder, jeden Tag. Minka am Tresen. Dachdecker Olaf Lux, Frühstück und Mittag. „Die haben mich durch jeden Winter gebracht“, sagt sie. „Man umarmt sich zur Begrüßung, die Urlauber bringen kleine Geschenke mit. Das hast du nicht überall.“

Eine Frau kommt die Stufen herauf, unterbricht das Gespräch. Sie möchte einen Film über Susi drehen. „Ich habe doch keine Geschichten zu erzählen“, sagt Susi, lacht und verabredet sich trotzdem. Dann schaut sie auf das blaue „Sylt“ an der Wand. „Pling“, macht sie. „Und 15 Jahre waren um.“

Ein Teil ihres Lebens, sagt sie, und lässt die Jahre noch einmal vorüberziehen: Biike mit Grünkohl, 90 Plätze, rappelvoll. Die Nacht der Sylter Bands, Geburtstage bis in die frühen Morgenstunden. Und wenn einer aus der Runde fehlte, trafen sich die anderen nach der Beerdigung hier zum Kaffee. Susi’s Sylt Kantine war für viele eine zweite Heimat.

Susi’s Sylt Kantine: Neuer Pächter, unsichere Zukunft für das Team

„Die Gäste sagen mir ständig, wie freundlich mein Personal ist“, sagt Susi. „Die sind großartig.“ Allen voran Holger Ehlers, ihr Küchenchef, der seit 13 Jahren an ihrem Herd steht – genauso lange wie Angelika Jürgens, die jeden Tag den Laden in Schuss bringt. An der Essensausgabe begrüßt Koffi Polorigni die Gäste. „Den lieben alle.“ In der Küche hält Britta Carstensen jede Ecke sauber, „ohne sie geht nichts“, und Markus Wolff, der Mann für alles, hat sich in kürzester Zeit unentbehrlich gemacht. Annette Lornsen, die jahrelang am Tresen stand, „genauso liebevoll wie ich“, ist schon weg. Aufs Festland, wie so viele.

Winken zum Abschied: Susi Brammsen (r.) mit ihrem Team vor Susi’s Sylt Kantine. Ende Oktober schließt die Kantine nach 15 Jahren. Wolfgang Barth

Ab 2. November kommt ein neuer Pächter vom Festland. Ob er das Team übernimmt, ist offen.

„Ich habe immer gesagt: Wenn ich einmal abschließen muss, schließe ich nicht wieder auf.“ Selbstständig zu sein, das habe ihr mal jemand gesagt, sei wie ein Gefängnis mit offener Tür.

Dass es so gekommen ist, nimmt sie inzwischen als Wink des Schicksals. „Ich habe jedes Jahr gedacht: Ach, ich schaffe noch eins. Aber mein Mann wird 76, wir mögen so gerne mit dem Wohnmobil los. Wie lange können wir das denn noch?“ Also erst die Hüfte, dann Reha und danach reisen. Zwei, drei Monate, „in die Sonne, irgendwo ans Wasser“. Aufstehen um drei wird ihr sicher nicht fehlen.

Susanne Brammsen und ihre Mitarbeiterin Britta Carstensen freuten sich noch zu Beginn des Jahres über die Abstimmungsergebnisse zum besten Mittagstisch auf Sylt. Funda Agirbas

Susanne Brammsen und ihre Mitarbeiterin Britta Carstensen freuten sich noch zu Beginn des Jahres über die Abstimmungsergebnisse zum besten Mittagstisch auf Sylt. Ganz verschwinden wird Susi trotzdem nicht. „Ich bin so quirlig, ich kann gar nicht ohne Arbeit. Nächste Saison stehe ich der Insel wieder zur Verfügung.“ Ein lachendes, ein weinendes Auge, sagt sie selbst dazu – an diesem Nachmittag auf der Terrasse ist nicht zu übersehen, welches gerade überwiegt.

„Susi, bis morgen!“

Markus kommt aus dem Lokal, die Schürze über dem Arm. „Tschüss, Susi, bis morgen! Hinten ist zu.“ – „Danke, lieber Markus.“ Sie schaut ihm nach. Noch ein paar Wochen „bis morgen“, dann nicht mehr.

Ob sie ihren Gästen noch etwas sagen möchte, zum Abschied? Susi überlegt, die Hände im Schoß. „Danke“, sagt sie. „Für die Treue. Und die Herzlichkeit.“ Große Worte waren nie ihr Ding, die Umarmung am Tresen schon. Dann steht sie auf, zieht das Hemd zurecht. Geht hinein. Die Hintertür abschließen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)