Zusammenstoß mit Radlader – Radfahrer in Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Kreis Schleswig-Flensburg: Ein 72-jähriger Fahrradfahrer schwebt nach einer Kollision mit einem Radlader in Lebensgefahr.

Fahrrad und Radlader seien sich am Montag auf einer Straße in Handewitt bei Flensburg entgegengekommen und zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. (dpa/mp)