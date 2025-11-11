mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Radlader (Symbolbild).

Radlader (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • Handewitt

Zusammenstoß mit Radlader – Radfahrer in Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Kreis Schleswig-Flensburg: Ein 72-jähriger Fahrradfahrer schwebt nach einer Kollision mit einem Radlader in Lebensgefahr.

Fahrrad und Radlader seien sich am Montag auf einer Straße in Handewitt bei Flensburg entgegengekommen und zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test