Das Marine-Aufklärungsschiff „Alster“ ist am Samstag von Eckernförde aus zur Verstärkung der Nato-Nordflanke in die Ostsee ausgelaufen.

Nach Angaben eines dpa-Fotografen legte das Schiff am Mittag gegen 12 Uhr am Marinehafen der schleswig-holsteinischen Stadt ab.

Ukraine-Krieg: Aufklärungsschiff „Alster“ unterwegs

Vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in der Ukraine bräuchten die Deutsche Marine, die Bundeswehr und das gesamte Bündnis ein gesichertes Lagebild, hatte Vizeadmiral Jan C. Kaack, der Befehlshaber der Flotte, am Freitag bei der Ankündigung des Einsatzes gesagt.

Nach Marineangaben dient die „Alster“ in der Ostsee als „Auge und Ohr“. Das Flottendienstboot ist auf das Überwachen von See- und Küstengebieten spezialisiert. Es verfügt dazu über besonders effiziente elektronische, hydroakustische und elektro-optische Sensoren.