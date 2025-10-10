Zum Marathon mit Thomas Mann

Nicht nur die Gebäude der Backsteingotik oder das Marzipan haben die Hansestadt Lübeck weltberühmt gemacht. Das waren auch Schriftsteller wie Thomas Mann, Günter Grass oder Erich Mühsam. Zum 150. Geburtstag Thomas Manns gibt es jetzt einen neuen Stadtspaziergang, der zu Orten führt, die im Leben des Schriftstellers eine wichtige Rolle spielten.

Das Buddenbrookhaus gehörte den Großeltern von Thomas Mann. Es wird noch bis 2030 renoviert. dpa Das Buddenbrookhaus gehörte den Großeltern von Thomas Mann. Es wird noch bis 2030 renoviert.

Thomas-Mann-Marathon

Am Samstag, 11. Oktober, wird die Altstadtinsel zur Bühne: Gemeinsam mit dem Buddenbrookhaus veranstaltet der Verein „Literatur Stadt Lübeck“ den ersten Thomas-Mann-Marathon. Von 13 bis etwa 21 Uhr lädt die Stadt der sieben Türme zu einem Tag mit sieben Lesungen an sieben Orten von sieben Persönlichkeiten ein. Den Auftakt macht das Museumsquartier St. Annen mit Manns „Mario und der Zauberer“. Auf dem Programm stehen außerdem „Buddenbrooks“ in der Marienkirche, Essays und Tagebücher im Audienzsaal des Rathauses, „Die Betrogene“ im Theater-Restaurant, „Der Tod in Venedig“ im Kolumbarium „Die Eiche“ sowie „Tonio Kröger“ im Katharineum. Den Abschluss bildet „Doktor Faustus“ im Saal der Gemeinnützigen. Jede Station dauert rund 30 Minuten. Thomas-Mann-Freunde können den gesamten Tag miterleben oder an einzelnen Stationen teilnehmen. Karten gibt es für 25 Euro unter www.literaturforumluebeck.de.

Ein neuer Rundgang führt auf den Spuren von Thomas Mann durch Lübeck. Privat. Ein neuer Rundgang führt auf den Spuren von Thomas Mann durch Lübeck.

Literarischer Rundgang

Parallel lädt ein neuer Stadtrundgang der Lübecker Museen zum Entdecken ein: Auf einem Stadtplan sind Orte markiert, die für das Leben der Familie Mann prägend waren. QR-Codes führen zu Audio- und Video-Inhalten in der ARD-Mediathek und -Audiothek. Begleitet wird das Jubiläum von der Ausstellung „Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie“ im St. Annen-Museum, die mit Original-Tönen von Thomas Mann eine außergewöhnliche Erzählperspektive bietet.

2026 folgt das nächste Jubiläum: 125 Jahre „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ – der Roman, der Thomas Mann den Literaturnobelpreis einbrachte. Das Buddenbrookhaus wird zurzeit saniert und ist bis 2030 geschlossen.

Der Stadtrundgang führt auch am Heiligen-Geist-Hospital vorbei. dpa Der Stadtrundgang führt auch am Heiligen-Geist-Hospital vorbei.

Hotelzimmer mit Buch

Im „Klassik Altstadt Hotel“ in der Fischergrube 52 (www.klassik-altstadt-hotel.de) schlafen Gäste in Zimmern, die berühmten Persönlichkeiten aus Lübeck gewidmet sind – darunter auch Thomas und Heinrich Mann. Passende Bücher liegen bereit. Ideal, um ein Wochenende im Zeichen der Literatur abzurunden.