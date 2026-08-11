Schwerer Unfall auf der A1 bei Scharbeutz: Ein Lkw wurde beschädigt.

Ein schwerer Stauende-Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A1 bei Scharbeutz ereignet.

Ein Lkw war dabei aus Richtung Pansdorf auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, wodurch mindestens noch ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Zugmaschine eines Lkws war durch den Zusammenstoß massiv eingedrückt worden. Trotz der schweren Beschädigungen soll es keine Schwerverletzten geben.

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Die A1 ist wegen der Aufräumarbeiten gesperrt.