Freifahrten geschnorrt – Bundespolizei entlarvt falschen Bahn-Mitarbeiter

Dreister geht es kaum. Bundespolizisten haben am Montagabend im Bahnhof Lüneburg einen Mann gestellt, der Teile einer Bahn-Uniform trug – mit dieser Masche soll er sich Freifahrten durch ganz Norddeutschland ermogelt haben.

Der Zugbegleiter eines ICE wollte die Tickets der Fahrgäste kontrollieren. Darunter war laut Bundespolizei auch ein Mann (43), der mit einer Jacke und einem Schal mit Bahn-Logo im Abteil saß. Mitarbeiter der Bahn benötigen keinen Fahrschein. Der 43-Jährige war alkoholisiert, der Zugbegleiter wurde misstrauisch.

Kostenlose Bahnfahrten durch ganz Norddeutschland

Die Bundespolizei wurde gerufen. Die Beamten stiegen beim Halt in Lüneburg in den Zug und überprüften den Mann. Dabei kam heraus, dass der 43-Jährige keineswegs Bahn-Mitarbeiter war, sondern sich mit der Verkleidung kostenlose Bahnfahrten erschleichen wollte.

Ermittlungen der Bundespolizei ergaben dann, dass er mit der Masche bereits mehrfach Erfolg gehabt hatte. In ganz Norddeutschland soll er in der Aufmachung mit dem Zug unterwegs gewesen sein. Die Uniformteile wurden sichergestellt. Nun soll geprüft werden, wie er daran gelangen konnte.