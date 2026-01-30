Im Februar fallen in mehreren Nächten Fahrten des Eisenbahnunternehmens Nordbahn aus. Ursache seien Bauarbeiten der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, teilte die Nordbahn aus Kaltenkirchen mit.

Betroffen sind die Strecken St. Peter Ording-Husum, Husum-Kiel und Kiel-Flensburg. Teils sind nur Abschnitte gesperrt.

Die Nordbahn richte für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, teilte sie mit. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden. Kunden ist es nicht erlaubt, elektrische Tretroller in die Busse zu nehmen. (dpa)