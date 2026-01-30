mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Zug der Nordbahn

Ein Zug der Nordbahn (Archivbild) Foto: Cornelia Sprenger

  • Kaltenkirchen

Zugfahrten der Nordbahn fallen aus – beliebter Urlaubsort an der Ostsee betroffen

Im Februar fallen in mehreren Nächten Fahrten des Eisenbahnunternehmens Nordbahn aus. Ursache seien Bauarbeiten der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, teilte die Nordbahn aus Kaltenkirchen mit.

Betroffen sind die Strecken St. Peter Ording-Husum, Husum-Kiel und Kiel-Flensburg. Teils sind nur Abschnitte gesperrt. 

Das könnte Sie auch interessieren: Achtung, Autofahrer: Demos und Fußball sorgen für ordentlich Stau in Hamburg

Die Nordbahn richte für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, teilte sie mit. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden. Kunden ist es nicht erlaubt, elektrische Tretroller in die Busse zu nehmen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test