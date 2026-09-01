Ein Zug der Nordbahn ist in der Nacht zu Dienstag gegen eine umgestürzte Baumkrone gefahren.

Zwei Feuerwehrleute arbeiten an der Baumkrone, die auf die Gleise gefallen ist. Holstein-Report

Stundenlang waren die Freiwilligen Feuerwehren Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) in der Nacht zu Dienstag auf den Bahngleisen in Albersdorf im Einsatz. Die Helfer mussten eine große Baumkrone von der eingleisigen Bahnstrecke entfernen.

Ersten Angaben zufolge war der Triebwagen der Nordbahn um kurz vor 23 Uhr aus Richtung Neumünster gekommen, als er kurz vor dem Bahnhof Albersdorf gegen die Baumkrone stieß. Der Lokführer konnte trotz Schnellbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die vier Reisenden und die beiden Mitarbeiter der Nordbahn blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich der Einsatz schwierig, da sich für die Maßnahmen nur wenig Platz zwischen Zug und Baum bot. Bis etwa 1.30 Uhr dauerte der Einsatz an, ehe die Strecke wieder geräumt war. Nach Angaben der Feuerwehr habe sich die Buche gespalten und die Baumkrone sei dann auf das Gleisbett gestürzt. Am Triebwagen entstand durch den Aufprall nur leichter Sachschaden.