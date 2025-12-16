Zufallsfund im Norden: 13 Kilo Cannabis sorgen für Haftbefehl

Zufallstreffer für die Polizei im Norden: Nach dem Fund von 13 Kilogramm Cannabis hat die Polizei in Kiel einen 28-Jährigen festgenommen.

Beamte hatten die Wohnung des Mannes aufgrund des Verdachts eines Gewaltdeliktes durchsucht, sagte die Polizei. Dabei fanden die Beamten neben zwei Messern auch mehrere Beutel mit Cannabis.

Insgesamt wurden rund 13 Kilogramm Cannabis sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. (dpa/mp)