Mehr Diebstähle, mehr Gewaltdelikte: Weil sich Straftaten rund um den Bahnhof Tornesch häufen, darf die Polizei dort ab sofort deutlich schärfer kontrollieren.

Der Bereich rund um den Bahnhof in Tornesch aus der Vogelperspektive Google

Die Polizei hat rund um den Bahnhof Tornesch (Kreis Pinneberg) einen Kontrollbereich eingerichtet. Grund ist die im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet überdurchschnittlich hohe Kriminalität. Die Regelung gilt zunächst bis zum 15. Oktober.

Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg werden in dem Bereich vor allem Eigentumsdelikte wie Laden-, Taschen- und Fahrraddiebstähle registriert. Seit Anfang 2025 sei zudem eine Zunahme von Gewaltdelikten festgestellt worden.

Polizei erhält zusätzliche Befugnisse

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Mit der Einrichtung des Kontrollbereichs erhält die Polizei zusätzliche Befugnisse. Einsatzkräfte dürfen dort unter anderem die Identität von Personen feststellen sowie Menschen und mitgeführte Gegenstände durchsuchen – auch ohne einen konkreten Tatverdacht.

Die Maßnahme soll dazu beitragen, Straftaten frühzeitig zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Nach Angaben der Polizei wird der Kontrollbereich zunächst bis Mitte Oktober bestehen und regelmäßig überprüft. (rei)