Zu schnell und ohne Helm unterwegs: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall im Kreis Dithmarschen lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war offenbar zu schnell unterwegs – und ohne Schutzkleidung.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Großenrade. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 30-Jährige mit seinem Motorrad auf der Hochdonner Straße in Richtung Hochdonn. Die Polizei schätzt seine Geschwindigkeit auf etwa 120 km/h.

Aufgrund einer starken Bodenwelle verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab, geriet in einen Graben und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld mehrfach. Erst nach rund 100 Metern kam er zum Liegen.

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Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Besonders tragisch: Der 30-Jährige trug weder einen Helm noch Schutzkleidung. An dem Motorrad entstand Totalschaden. (rei)