Mädchen bricht in Eis ein – Anwohner retten es

Das Mädchen brach auf einem See ins Eis ein. (Symbolfoto) Foto: dpa | Julian Stratenschulte

  • Mölln

Zu dünnes Eis: Kind in See eingebrochen – Anwohner retten es im letzten Moment

Dramatische Rettungsaktion in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg): Ein Mädchen ist am Mittwochnachmittag auf dem Schulsee ins Eis eingebrochen. Anwohner retteten das Kind. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät.

Eine 12-Jährige hatte sich gegen 15 Uhr beim Gassigehen mit ihrem Hund auf das Eis gewagt. Mit fatalen Folgen: Die viel zu dünne Eisschicht brach und das Mädchen stürzte ins Wasser.

Rettung in Mölln: Anwohner ziehen Mädchen aus eiskaltem Wasser

Anwohner, die durch Hilfeschreie auf das Kind aufmerksam wurden, liefen zum See und zogen das Mädchen hinaus. Anschließend brachten Rettungskräfte die 12-Jährige in ein Krankenhaus.

Für den Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden.

