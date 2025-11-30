Zimmerbrand bei Hamburg: Vater und Tochter verletzt in Klinik

In Norderstedt sind zwei Menschen bei einem Feuer verletzt worden. Nach MOPO-Informationen handelte es sich dabei um Vater (34) und Tochter (13). Beide mussten ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend um 17.45 Uhr über den Brand informiert. In einer Wohnung an der Danziger Straße solle es brennen, so Anrufer.

Vater und Tochter kommen ins Krankenhaus

Als die Kräfte die Wohnung betraten, kam ihnen dichter Qualm entgegen. Sie retteten Vater und Tochter, beide hatten viel Rauch eingeatmet. Draußen wurden sie vom Rettungsdienst behandelt. Beide kamen ins Krankenhaus, einem Feuerwehrsprecher zufolge bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.

Über eine Stunde waren die Kräfte damit beschäftigt, das Feuer zu löschen, ehe der Brandort an die Polizei übergeben wurde. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. (dg)