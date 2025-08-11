Ausgebüxte Ziegen legen Bahnstrecke im Norden lahm

Fünf Tiere entkommen durch ein Loch im Zaun von einer Koppel in Harrislee. Weil sie sich auf Bahngleisen aufhalten, wird die Strecke Padborg-Flensburg gesperrt. Dann rücken Bundespolizisten an.

Die ausgebüxten Tiere haben im Bereich Flensburg für Verspätungen mehrerer Züge gesorgt. Sie waren am Sonntagabend durch ein Loch in einem Zaun von einem Solarpark auf die Bahngleise der Strecke Padborg-Flensburg gelangt, wie die Bundespolizei berichtete.

Gegen 20.15 Uhr informierte die Notfallleitstelle die Beamten. Der Zugverkehr auf der Strecke wurde vorübergehend eingestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: 1200-Volt-Leitung: Junge Frau läuft über S-Bahngleise – Lebensgefahr

Bundespolizisten trieben die Ziegen zurück auf die Koppel in dem Solarpark und flickten den Zaun notdürftig mit Plastikhandfesseln. Während der Streckensperrung kam es zu Zugverspätungen von insgesamt 165 Minuten. (dpa)